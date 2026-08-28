Ein Streit zwischen zwei Jugendlichen endete in einer lebensgefährlichen Messerattacke. Jetzt ist einer der Beteiligten angeklagt.

Es müssen verstörende Szenen gewesen sein, die sich am 30. März gegen 13.45 Uhr direkt vor der Stadtteilschule Flottbek vor den Augen zahlreicher Schüler abgespielt haben: Zwei Teenager – ein 13-Jähriger und ein damals 15-Jähriger – gerieten an einer Bushaltestelle an der Ecke Osdorfer Weg/Ohlenkamp in einen Streit. Es kam zu einer Schlägerei. Auslöser sollen schwere Beleidigungen gewesen sein. Plötzlich zog der Ältere ein Messer und stach damit auf den Jüngeren ein. Anschließend flüchtete er gemeinsam mit einem weiteren Jungen vom Tatort.

Der Teenager wurde durch die Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Die Klinge soll Herz und Leber getroffen haben. Noch vor Ort musste er reanimiert und anschließend unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebracht werden. Zeitweise schwebte er in kritischem Zustand.

Die Tat löste einen Großeinsatz der Polizei aus. Rund zwei Dutzend Streifenwagen, der Polizeihubschrauber „Libelle“, ein Polizeihund und die Unterstützungseinheit USE suchten nach den Verdächtigen.

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Noch am selben Tag wurden zwei 15-Jährige festgenommen. Einer von ihnen kam wenig später in Untersuchungshaft. Der zweite Jugendliche wurde nach den Ermittlungen wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

16-Jähriger muss sich vor Gericht verantworten

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Wie Oberstaatsanwältin Melina Traumann der MOPO bestätigt, hat die Hamburger Staatsanwaltschaft inzwischen Anklage gegen den mutmaßlichen Haupttäter vor der Jugendstrafkammer des Landgerichts erhoben. Der heute 16-Jährige muss sich wegen versuchten Totschlags sowie gefährlicher und schwerer Körperverletzung verantworten.

„Der komplette Prozess wird im Hinblick darauf, dass der Angeklagte unter 18 Jahren und damit Jugendlicher war und ist, zwingend unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden“, so Traumann. Nach Informationen des „Abendblatts“, das zuerst über die Anklage berichtete, galt der staatenlose palästinensische Jugendliche zum Tatzeitpunkt als geduldet und war nicht ausreisepflichtig.

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Der Fall hatte in Hamburg große Betroffenheit ausgelöst – auch weil sich die Gewalt direkt vor einer Schule und vor den Augen zahlreicher Kinder und Jugendlicher abspielte. Sie wurden anschließend von einem Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes betreut. Der Prozess soll am 29. September beginnen.