Wieder eine Schießerei, wieder der Steindamm – und wieder ein Verfahren, in dem kaum einer aussagen will: Seit Donnerstag muss sich ein 20-Jähriger wegen versuchten Totschlags vor Gericht verantworten. Yasin S. (Name geändert) soll einem Bekannten vor einem Dönerladen durch die Hand geschossen haben – gerade einmal 300 Meter vom Hauptbahnhof entfernt. „Er hat es verdient“, habe er kurz nach der Tat geschrieben. Zum Prozessauftakt wurden diverse Chatnachrichten verlesen, die erahnen lassen, weshalb es zu der brutalen Attacke kam.

Drei Schüsse hallen durch die Dunkelheit. Erschrockene Blicke. Passanten, die sich zu einem Dönerladen am Steindamm umdrehen. Dazwischen eine dunkle Gestalt mit kleiner silberner Pistole. Kurz darauf flackert überall Blaulicht. Die ersten Streifenwagen treffen am Tatort ein, wie eine Überwachungsaufnahme zeigt, die am Donnerstag im Gericht gezeigt wird. Ein 20-Jähriger wurde bei der Tat am Abend des 11. Oktober 2024 schwer verletzt.