Der Angeklagte sitzt mit einer schwarzen Steppjacke über dem Kopf im Amtsgericht Altona.

Der 25-jährige Angeklagte Hetav Abadi (Name geändert) muss sich vor dem Amtsgericht Altona wegen Betrugs verantworten. Foto: Emilia Skibbe

  • Altona-Nord

paidSchockanruf: Wie ein „kleiner Fisch“ eine 90-Jährige fast um 10.000 Euro betrog

Selbstbewusst stapft Inge H. mit 90 Jahren in Saal 245 des Amtsgerichts Altona und nimmt im Zeugenstand Platz. Sie hat rötlich krauses Haar, eine laute Stimme. Mit einem Schockanruf wurde sie fast um 10.000 Euro betrogen. Doch der Mann, der das Geld ihr abnahm, wurde sofort von Polizisten gestellt. Jetzt sitzt er rechts von ihr in einem hellen Pullover – und lächelt sie freundlich an.


