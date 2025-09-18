mopo plus logo
Der Angeklagte Mohanad G. sitzt mit einer roten Mappe vor dem Gesicht in Saal 1.07 des Amtsgerichtes St. Georg.

  • St. Georg

paidSchlechter Schnitt? Friseur soll unzufriedenen Kunden mit Schere angegriffen haben

Unzufriedenstellende Friseurbesuche kennt fast jeder. Manche lassen ihrem Ärger zu Hause freien Lauf, andere sprechen ihn direkt beim Friseur an. Für A. endete eine solche Kritik mit lebensgefährlichen Verletzungen. Zwischen ihm und seinem Friseur Mohanad G. eskalierte der Streit. Jetzt steht G. wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht St. Georg – der Prozess umfasst mehrere Vorfälle, darunter den Angriff im Salon und weitere Prügeleien.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

