Unzufriedenstellende Friseurbesuche kennt fast jeder. Manche lassen ihrem Ärger zu Hause freien Lauf, andere sprechen ihn direkt beim Friseur an. Für A. endete eine solche Kritik mit lebensgefährlichen Verletzungen. Zwischen ihm und seinem Friseur Mohanad G. eskalierte der Streit. Jetzt steht G. wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht St. Georg – der Prozess umfasst mehrere Vorfälle, darunter den Angriff im Salon und weitere Prügeleien.





