Frau mit kurzen Haaren und grauem Pulli neben Mann in Robe

Christina Block (neben ihrem Anwalt Ingo Bott), bleibt bei ihrer Darstellung, dass die Entführer auf eigene Faust losgezogen sind Foto: dpa Pool | Georg Wendt

„Schlecht beraten": Kronzeugen werden zum Problem für Block und den Familienanwalt

Bisher war die Verteidigungsstrategie im Block-Prozess so: Christina Block wusste von nichts, und der Familienanwalt Dr. Andreas Costard, rechte Hand ihres Vaters, schweigt. Aber nun haben die beiden untergetauchten israelischen Kronzeugen sich gemeldet und haben wider Erwarten bei der Staatsanwaltschaft ausgepackt – und plötzlich gerät sogar der Costard-Sohn ins Visier.



