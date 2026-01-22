Bisher war die Verteidigungsstrategie im Block-Prozess so: Christina Block wusste von nichts, und der Familienanwalt Dr. Andreas Costard, rechte Hand ihres Vaters, schweigt. Aber nun haben die beiden untergetauchten israelischen Kronzeugen sich gemeldet und haben wider Erwarten bei der Staatsanwaltschaft ausgepackt – und plötzlich gerät sogar der Costard-Sohn ins Visier.







