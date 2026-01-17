mopo plus logo
Ein Mann sitzt in der Sauna (Symbolbild).

  • Neustadt

paidExhibitionist in Bäderland-Sauna: Frauen angeekelt – Täter uneinsichtig

Vor dem Amtsgericht Hamburg prallten am Freitagnachmittag zwei Versionen eines Saunabesuchs aufeinander, die drastischer kaum hätten auseinanderliegen können.

Der Angeklagte Mirko W. fiel im Gerichtssaal vor allem durch seine Unauffälligkeit auf: durchschnittlich groß, durchschnittlich gekleidet, wirkt er zu Prozessbeginn gefasst. Vielleicht etwas genervt.

Dem 42-Jährigen wurde vorgeworfen, im Kaifu-Bad in Eimsbüttel vor zwei jungen Frauen offen masturbiert zu haben. Er hingegen schilderte eine komplett andere Situation – eine Abfolge von Missverständnissen, Beleidigungen und falschen Verdächtigungen.

