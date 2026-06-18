Maskiert und bewaffnet betritt ein Mann einen Drogeriemarkt in Groß Borstel. Doch was wie ein Überfall aussieht, entpuppt sich als gezielte Täuschung.

Am Mittwoch stand der Angeklagte A. (38) vor dem Amtsgericht Hamburg – sichtbar angespannt. Dem Angeklagten wird gemeinschaftliche Unterschlagung und Vortäuschung einer Straftat zur Last gelegt: Er hatte maskiert und bewaffnet einen Drogeriemarkt überfallen – aber nur zum Schein.

Denn der vermeintliche Überfall war laut Anklage eine reine Inszenierung. Zusammen mit der Kassiererin H. habe A. die Tat begangen. Die beiden sind miteinander verlobt.

Überfall auf Absprache: Mehr als 2000 Euro wurden geraubt

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Die Mittäterin H. hatte am Vorabend der Tat ihre Kasse nicht geleert. Am nächsten Tag betrat A. vermummt und mit einem Messer bewaffnet den Laden und überfiel H. zum Schein. 2083,66 Euro erbeutete er dabei. Nach seiner Flucht rief H. die Polizei und gab den Beamten gegenüber an, sie sei von einem ihr unbekannten Täter überfallen worden.

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Vor Gericht gestand A. bereitwillig. Er bereue es sehr, seine Verlobte mit in die Tat hereingezogen zu haben. Wegen Geldproblemen hätten sich die beiden für den inszenierten Überfall entschieden. Die Idee sei spontan am Vorabend entstanden.

Urteil des Gerichts: Keine Bewährung für den Angeklagten

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Dabei ist der Angeklagte kein unbeschriebenes Blatt: Zwei laufende Bewährungen hat er aktuell noch offen. Daher forderte die Staatsanwaltschaft eine zehnmonatige Freiheitsstrafe ohne Bewährung.

Das Gericht ging am Ende sogar darüber hinaus und verurteilte A. zu einer 15-monatigen Freiheitsstrafe ohne Bewährung. Die Justiz mache sich lächerlich, wenn sie drei Bewährungen vergibt, so das Gericht zum Urteil. Das erbeutete Geld muss der Angeklagte zurückgeben. Er hat nun die Möglichkeit, das Urteil anzufechten.