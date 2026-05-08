Rentner fackelt mit Bunsenbrenner sein Unkraut weg – und löst Großbrand aus

Ein 77-Jähriger will mit einer Konstruktion aus Propangasflasche und Bunsenbrenner dem Unkraut in seinem Garten auf den Leib rücken. Doch plötzlich fängt die Hecke Feuer – und greift auf zwei Häuser über. Jetzt steht der Senior vor Gericht.

Der 77-Jährige ist wegen fahrlässiger Brandstiftung angeklagt. Er soll an einem besonders windigen Tag im Mai 2023 mit einem an einer Propangasflasche angeschlossenen Bunsenbrenner das Unkraut in seinem Garten an der Karlshöhe (Bramfeld) beseitigt haben. Die Glut geriet außer Kontrolle und setzte die Hecke in Brand.

In Bramfeld: Feuer zerstört Doppelhaushälfte

Das Feuer griff von da aus zunächst auf den Anbau der Doppelhaushälfte des Angeklagten und dann auf die benachbarte Doppelhaushälfte über, heißt es in der Anklage. Der erste Notruf bei der Feuerwehr ging um kurz nach 13 Uhr ein.

Das könnte Sie auch interessieren: Frau will Haus abfackeln – als ihr Mann dazwischen geht, greift sie zum Küchenmesser

Der Anbau des 77-Jährigen wurde so stark beschädigt, dass er abgerissen werden musste. Die Doppelhaushälfte seiner Nachbarin war zudem unbewohnbar. Die Frau wurde von den Einsatzkräften ins Freie gebracht. Der 77-Jährige wurde mit diversen Brandverletzungen behandelt, galt aber nicht als schwer verletzt.

Durch das Feuer soll ein Gesamtschaden von 800.000 Euro entstanden sein. Am Freitag muss sich deshalb der Rentner vor dem Amtsgericht Barmbek verantworten.