Reizgas-Attacke: Mann soll Taxifahrer nach Fahrt ausgeraubt und verletzt haben

Er soll am Neujahrsmorgen einen Taxifahrer überfallen haben. Am Freitag startet vor dem Landgericht Hamburg ein Prozess gegen einen 35-Jährigen, dem besonders schwerer Raub in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen wird.

Laut Anklage soll der Angeklagte am 1. Januar gegen 7.30 Uhr im Westphalensweg (St. Georg) einen Taxifahrer attackiert haben. Während der Fahrer ihm nach einer Tour das Wechselgeld aushändigte, soll der Angeklagte Reizgas durchs offene Fahrerfenster gesprüht haben. Anschließend soll er die Tür aufgerissen, nach dem Portemonnaie gegriffen und dem Fahrer in einem Gerangel 850 Euro Bargeld entrissen haben.

Der Taxifahrer erlitt durch den Angriff Augenreizungen, Hautverletzungen sowie Kratzspuren am Hals und an der Schläfe. Die Verhandlung beginnt um 9.30 Uhr. (mp)