Reality-Star (38) soll mit Drogen gedealt haben – Prozess

Ein Reality-TV-Darsteller hat am Freitag einen Termin vor Gericht – als Angeklagter. Er soll 33 Gramm Marihuana verkauft haben.

Dem Angeklagten (38) wird gemeinschaftlicher und gewerbsmäßiger Cannabis-Handel vorgeworfen. Am 18. November 2020 soll der Reality-Star zusammen mit einem Komplizen 33 Gramm Marihuana an einen unbekannten Abnehmer verkauft haben. Ihr Gewinn: 247,50 Euro. Sein Komplize soll den Käufer kontaktiert und die Anfrage an den Angeklagten weitergeleitet haben.

Reality-Darsteller in Hamburg vor Gericht

Der Reality-Darsteller soll ihm daraufhin 20 Gramm Marihuana an seiner Adresse in Langenhorn übergeben haben. Weitere 13 Gramm soll sein Komplize aus seinem Vorrat geliefert haben. Ihr mutmaßliches Ziel: durch wiederholte Verkäufe eine fortlaufende Einnahmequelle sichern.

Das könnte Sie auch interessieren: Experten über Cannabis-Legalisierung: Das hat sie bisher gebracht

Der Hauptverhandlungstermin war ursprünglich für den 15. Juli 2025 angesetzt und bereits verschoben worden. Dem Angeklagten wird am Freitag um 13 Uhr der Prozess im Amtsgericht Hamburg gemacht. (mp)