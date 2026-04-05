Die wohl schillerndste Figur unter den Block-Entführern hat sich zu Wort gemeldet: Jonathan C. (35), Model und Fitnesstrainer mit schwedisch-israelischen Wurzeln, hat bei der Hamburger Staatsanwaltschaft eine schriftliche Aussage eingereicht, in der er Christina Block als Mitwisserin des Verbrechens beschreibt – und sich selbst in eine Opferrolle rückt. Auch in einem aktuellen Podcast ist Jonathan C. zu hören, zugeschaltet aus Israel.







