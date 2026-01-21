Drei junge Männer stehen vor Gericht, weil sie an Silvester 2023/24 eine Gruppe chinesischer Studenten angegriffen haben sollen. „Hier sind junge Leute verprügelt worden, einfach weil sie anders aussehen“, sagt der Nebenklagevertreter. „Eine andere Erklärung gibt es nicht.“ Die Verteidigung hält dagegen. Kann den Angeklagten ein rassistisches Motiv nachgewiesen werden? Die Richterin kommt am Mittwoch zu einem eindeutigen Urteil, eine letzte Warnung.