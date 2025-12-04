Für Jiang Liu (Name geändert) und seine Freunde startete die Silvesternacht 2023/2024 in einer Karaokebar – und endete bei der Polizei. Am Bahnhof Altona wurden sie von drei Männern rassistisch beleidigt. Sie zogen an Lius Geigenkasten, schlugen ihm und seinen Freunden ins Gesicht. Der 27-Jährige erlitt mehrere Verletzungen. Die drei Verdächtigen standen am Donnerstag vor dem Amtsgericht Altona – und verkauften ihre Reue unglaubwürdig.





