Die drei Anegklagten sitzen mit Mappen vor dem Gesicht neben ihren Verteidigern.

Den drei Angeklagten, die ihre Gesichter verbergen, wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Foto: Emilia Skibbe

  • Altona-Nord

Rassismus? Chinesische Studenten am Bahnhof verprügelt – Angeklagte genervt

Für Jiang Liu (Name geändert) und seine Freunde startete die Silvesternacht 2023/2024 in einer Karaokebar – und endete bei der Polizei. Am Bahnhof Altona wurden sie von drei Männern rassistisch beleidigt. Sie zogen an Lius Geigenkasten, schlugen ihm und seinen Freunden ins Gesicht. Der 27-Jährige erlitt mehrere Verletzungen. Die drei Verdächtigen standen am Donnerstag vor dem Amtsgericht Altona – und verkauften ihre Reue unglaubwürdig.


