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Gericht
Psychologe über Gespräch mit Hensel: „Das war schon bedrohlich“
Neue Aussagen im Block-Prozess: Am Donnerstag wird die Vernehmung eines Kinderpsychologen fortgesetzt. Welche Bedeutung hatten seine Einschätzungen für Christina Block?
Der Block-Prozess geht weiter: Am Donnerstag, dem 54. Prozesstag, sagt der Kinderpsychologe Stefan Rücker weiter als Zeuge aus. Dieser hatte Christina Block im Jahr 2022 unter anderem fachliche Einschätzungen zu Eltern-Kind-Entfremdung verfasst. Block bestreitet, etwas mit der Entführung ihrer beiden jüngsten Kinder in der Silvesternacht 2023/2024 zu tun zu haben.
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