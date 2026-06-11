Gericht

Psychologe über Gespräch mit Hensel: „Das war schon bedrohlich“

Stephanie Lamprecht
Stephan Hensel und sein Anwalt Philip von der Meden sitzen im Gerichtssaal des Landgerichts Hamburg.
Stephan Hensel und sein Anwalt Philip von der Meden sitzen im Gerichtssaal des Landgerichts Hamburg.

Neue Aussagen im Block-Prozess: Am Donnerstag wird die Vernehmung eines Kinderpsychologen fortgesetzt. Welche Bedeutung hatten seine Einschätzungen für Christina Block?

Der Block-Prozess geht weiter: Am Donnerstag, dem 54. Prozesstag, sagt der Kinderpsychologe Stefan Rücker weiter als Zeuge aus. Dieser hatte Christina Block im Jahr 2022 unter anderem fachliche Einschätzungen zu Eltern-Kind-Entfremdung verfasst. Block bestreitet, etwas mit der Entführung ihrer beiden jüngsten Kinder in der Silvesternacht 2023/2024 zu tun zu haben.

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