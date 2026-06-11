Gericht

Psychologe über Gespräch mit Hensel: „Das war schon bedrohlich“

Stephan Hensel und sein Anwalt Philip von der Meden sitzen im Gerichtssaal des Landgerichts Hamburg. Marcus Brandt/Pool dpa/dpa

Neue Aussagen im Block-Prozess: Am Donnerstag wird die Vernehmung eines Kinderpsychologen fortgesetzt. Welche Bedeutung hatten seine Einschätzungen für Christina Block?