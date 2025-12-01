Die weinende Mutter und der trauernde Vater auf der einen Seite, die schweigenden Angeklagten auf der anderen: Am Montag hat am Landgericht der Prozess gegen zehn junge Männer begonnen, die für den tödlichen Balkonsturz des 15-jährigen Saif Ibrahim verantwortlich sein sollen. Sie sollen bewaffnet in das Haus gestürmt sein und so dafür gesorgt haben, dass der Junge auf der Flucht aus dem achten Stock fiel. Der Prozessauftakt geriet sehr emotional.

















