Ein alter, schwer kranker Hund wird vom Besitzer zur Tierärztin gebracht, die ihn nicht mehr retten kann. Jetzt steht der Halter wegen Tierquälerei vor Gericht – und ist stinksauer.

Ein Hundebesitzer soll seinen 13-jährigen Rüden so vernachlässigt haben, dass er von der Tierärztin eingeschläfert werden musste. Nun steht der Besitzer vor Gericht. (Archivbild) picture alliance/dpa | Axel Heimken

Ein schwerkranker Hund wurde von seinem Besitzer zur Tierärztin gebracht, war aber nicht mehr zu retten – die Tierärztin musste ihn einschläfern. Daraufhin zeigte sie den Besitzer wegen Tierquälerei an. Er habe dem Tier eine rechtzeitige, medizinische Behandlung vorenthalten. Am Freitag musste der Mann sich deshalb vor dem Amtsgericht Harburg verantworten – doch die Verhandlung eskalierte.

„Wie haben Sie denn den Hund untersucht?“, fragt der Angeklagte zunächst noch ruhig. „Ich habe…”, beginnt die Tierärztin, die als Zeugin ins Gericht geladen wurde. „Sie haben nichts untersucht, sondern meinen Hund sofort eingeschläfert!“, unterbricht der Angeklagte die Tiermedizinerin schreiend.

Der Richter ermahnt den Angeklagten, die Zeugin ausreden zu lassen. Vergeblich: „Mein Hund wurde mir entrissen!”, schimpft er, wird immer lauter und wütender. „Sie haben gesagt, ich sei ein Tierquäler!“ Dem Richter reicht es: „Ich entziehe ihnen die Befragung, wenn sie weiter schreien“, sagt er. Doch die Situation eskaliert weiter. Der Angeklagte brüllt mittlerweile.

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Auch der Richter beginnt zu schreien

Der Richter ist sichtlich verärgert. Er ermahnt den Angeklagten immer wieder. Schließlich schreit er den Namen des Angeklagten mehrmals und stellt klar: „So ein Verhalten dulde ich hier nicht.“

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Nachdem dem Angeklagten das Befragungsrecht entzogen wurde und er immer weiter wütend um sich schreit, schickt ihn der Richter vor die Tür. Die Verhandlung ist vorerst beendet. Einen Folgetermin gibt es in zwei Wochen.

Hund war ausgehungert und dehydriert: Besitzer angeklagt

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Die Vorwürfe gegen den 56-Jährigen sind schwer: Er soll seinen 13-jährigen Rüden über längere Zeit so vernachlässigt zu haben, dass er bei einer Untersuchung durch die Tierärztin nicht mehr gerettet werden konnte und eingeschläfert werden musste. Laut der Tierärztin sei der Hund ausgehungert, dehydriert, hochgradig apathisch, blass, nicht stehfähig und nicht ansprechbar gewesen.

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Daher hat sie ihn wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz angezeigt. Er habe unterlassen, seinen Rüden rechtzeitig tierärztlich untersuchen und behandeln zu lassen, obwohl der miserable Zustand des Tieres über längeren Zeitraum bemerkbar gewesen sei. Am Freitag stand der Besitzer vor dem Amtsgericht Harburg. Erst kam er zu spät, dann hatte er einen Wutausbruch – ein Urteil wurde noch nicht gesprochen.

Der Angeklagte hatte nicht geplant, an jenem Tag im Mai letzten Jahres mit seinem Mischling Odin zum Tierarzt zu gehen. Doch bei der morgendlichen Gassi-Runde brach sein Odin zusammen. Daraufhin brachte der Besitzer Odin zur Tierärztin Dr. Engelhard. Er sagte ihr, dem Hund ginge es seit zwei Tagen schlecht. Die Ärztin, die beim Gerichtstermin als Zeugin anwesend war, schloss aus, dass ein Hund innerhalb von zwei Tagen in so einen Zustand geraten kann. Sie berichtete, dass sie sich nach kurzen Untersuchungen gegen eine weitere Behandlung entschied und Odin einschläferte.

Pathologin bestätigt mehrere Erkrankungen des Hundes

Als Sachverständige ist die Pathologin geladen, welche die Hundleiche begutachtet hatte. Sie diagnostizierte mehrere chronische und tumoröse Erkrankungen unterschiedlicher Organe. Milztumor, erheblicher Zahnstein, Herzbeutelerguss und weitere. Viele davon, sagt sie, seien im stolzen Alter des Hundes – 13 Jahre – begründet, aber nicht alle.

Die Diagnosen Harnblasenentzündung, Nierenbeckenentzündung und Gastritis seien klinisch für den Fall relevant. Sie erschweren den Alltag eines Hundes beträchtlich und er müsse sehr stark gelitten haben. Bei der Frage des Richters, ob man den Zustand des Hundes als Besitzer bemerkt haben könnte, zögert die Frau lange – sehr lange. Dann sagt sie: „Ich gehe davon aus, dass man das bemerkt haben muss.“ Trotzdem fügt sie immer wieder hinzu, dass Tiere Schmerzen individuell äußern.

Vorwürfe der Tierärztin: Die Stimmung beim Angeklagten kippt

Bei der Einschläferung hätte der Besitzer nicht wahrhaben wollen, dass sein Hund so schwer krank war, und sei sehr emotional geworden, so die Tierärztin. Sie erzählt, dass sie mit dem Angeklagten „aneinandergeraten sei” und sich die Situation „hochgeschaukelt habe”, als sie den Begriff „tierschutzrelevant” in den Raum warf. Der Angeklagte wäre wütend geworden und habe ihr dazu geraten, ihn anzuzeigen, das hätten schon mehrere Leute versucht.

Odins Besitzer ist während des Prozesses ernst und hat seine Arme verschränkt. Sobald von seinem Hund die Rede ist, vergräbt er sein Gesicht in seinen Händen, als würde er seine Trauer um den Hund verstecken wollen. Sobald die Tierärztin im Zeugenstand anfängt zu sprechen, ändert sich sein Verhalten. Er schüttelt den Kopf und lacht immer wieder in sich hinein. Es scheint, als könne er seine Möglichkeit zur Befragung nicht mehr abwarten.

Auf einmal nur wegen des Streits angezeigt?

Die Tierärztin bestätigt, wie auch zuvor die Pathologin, dass man den Zustand des Hundes als Besitzer zuvor hätte bemerken müssen. Zur Überraschung der Staatsanwaltschaft fügt sie hinzu, dass sie den Besitzer nicht angezeigt hätte, wenn sie keine verbale Auseinandersetzung gehabt hätten. Woraufhin die Staatsanwaltschaft nachhakt: Sei denn der Zustand des Hundes nicht Anlass genug gewesen? Daraufhin erklärt sie, dass sie nur aus fehlender Motivation und mangelndem Zweck normalerweise nicht dagegen vorgegangen wäre.

Rechtlich geht es darum, ob man als Besitzer den Zustand des Hundes bemerkt haben könnte. Nur dann wird es strafrechtlich relevant. Für eine weitere Verhandlung ist der Folgetermin am 16. September angesetzt.