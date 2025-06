Was in der Nacht auf den 12. Januar in St. Georg passierte, klingt filmreif: Ein 15-Jähriger schießt in einem Restaurant auf dem Steindamm plötzlich auf einen 49-Jährigen und flieht. Er versteckt sich in einem Lokal in der Nähe, doch der Mann und seine Begleitung verfolgen ihn und schießen ebenfalls auf ihn. Drei Männer im Alter von 32, 49 und 51 Jahren müssen sich deswegen jetzt vor Gericht verantworten. Ihnen drohen bis zu zehn Jahre Haft. Hintergrund der Taten soll ein Machtkampf zwischen der tschetschenischen Mafia und der niederländischen „Mocro-Mafia“ sein, der mitten auf den Straßen Hamburgs ausgetragen wurde.