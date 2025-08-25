33-Jähriger soll auf Schwiegervater eingestochen haben

Im Februar 2025 werden zwei Männer in Ottensen durch einen Messerangriff schwer verletzt. Bei dem einen Opfer handelt es sich um den Schwiegervater des mutmaßlichen Täters. Der 33-Jährige steht jetzt wegen versuchten Mordes vor Gericht.

Es ist der 14. Februar, als die Polizei gegen kurz vor 21 Uhr zu einem Einsatz am Piependreiherweg gerufen wird. Unter einem Vorwand hatte sich der Angeklagte Zutritt zu der Wohnung seiner Schwiegereltern im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses verschafft. Dort soll er unvermittelt mit einem Messer auf seinen in der Wohnungstür stehenden Schwiegervater eingestochen haben.

Dabei soll er zunächst auf den Hals des 56-Jährigen gezielt haben. Der konnte laut Anklage den Stich ablenken und wurde im Bereich der linken Brust getroffen. Sofort eilte sein 22-jähriger Sohn herbei und stellte sich schützend vor seinen verletzten Vater. Der Angeklagte soll schließlich auch auf ihn eingestochen haben. Weil sich der junge Mann jedoch erheblich gegen den Angriff wehrt, ergriff der 33-Jährige schließlich die Flucht.

Während der Sohn zwei erhebliche Schnittverletzungen im Bereich der linken Brusthälfte erlitt, stellten Ärzte bei seinem Vater – ebenfalls auf der linken Seite – eine fünf Zentimeter tiefe Stichwunde im Brustkorb fest. Beide wurden zunächst vor Ort durch Rettungskräfte versorgt und anschließend in Krankenhäuser gebracht. Die Mordkommission sicherte Spuren am Tatort und nahm die Ermittlungen auf.

Mann nach Messer-Angriff auf Schwiegervater vor Gericht

Trotz intensiver Suche mit mehreren Streifenwagen, blieb die Suche nach dem mutmaßlichen Täter zunächst erfolglos. Erst am 1. März konnten Hamburger Zielfahnder den Gesuchten in Dortmund ausfindig machen. Dort wurde er mittags durch Spezialeinsatzkräfte der Hamburger Polizei in einer Gaststätte verhaftet und nach einem kurzen Aufenthalt in der Justizvollzugsanstalt Dortmund in das Untersuchungsgefängnis nach Hamburg gebracht.

Ab Montag wird ihm hier vor dem Landgericht wegen versuchten Mordes der Prozess gemacht.