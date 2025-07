Es ist ein für alle Beteiligten aufwühlender Prozesstag am Freitag vor dem Jugendgericht in Harburg: Ein 19-Jähriger soll, so steht es in der Anklageschrift, mit 112 km/h eine Straße in der HafenCity entlanggerast sein, obwohl nur 50 km/h erlaubt sind. An einer Ampel überquert der Fußgänger M. mit seinem Hund die Fahrbahn und wird von dem Auto erfasst. Die Folgen: Der Hund stirbt, M. wird schwer verletzt, ein Bein muss amputiert werden. Vor Gericht bricht der Angeklagte in Tränen aus.