Polizistin soll LSD zum persönlichen Gebrauch abgezweigt haben

Eine Hamburger Polizistin soll ein Drogenpäckchen in einer Apotheke abgeholt haben – und dabei jedoch nicht alle Drogen ordnungsgemäß asserviert haben. Nun wehrt sie sich vor Gericht gegen einen Strafbefehl.

Vor dem Amtsgericht Wandsbek wendet sich am Donnerstag eine Polizeibeamtin gegen einen Strafbefehl über eine Gesamtgeldstrafe von 100 Tagessätzen.

LSD behalten? Polizistin wehrt sich gegen Strafbefehl

Laut den Vorwürfen soll die Polizistin am 28. Juli 2021 in ihrer Funktion als Beamtin in einer Apotheke in Hamburg ein Päckchen entgegengenommen haben, das zuvor von der Post dort abgegeben worden war. In dem Paket sollen sich fünf Ecstasy-Tabletten sowie ein Papier mit 20 LSD-Trips befunden haben.

Die Ecstasy-Tabletten soll die Beamtin anschließend ordnungsgemäß zum Polizeikommissariat gebracht und asserviert haben. Die LSD-Trips soll sie hingegen in ihrem polizeilichen Bericht nicht erwähnt und stattdessen an sich genommen haben – laut Anklage zur eigenen Verwendung.

Schlagring und Patronen bei Durchsuchung gefunden

Bei einer Durchsuchung ihrer Wohnung am 4. November 2021 fanden Ermittler des Zolls zudem einen schwarzen Schlagring sowie drei Patronen im Kaliber 9 Millimeter. Der Angeklagten soll bewusst gewesen sein, dass sie nicht dazu berechtigt war, diese Gegenstände zu besitzen.

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Konkret werden der Polizistin Verwahrungsbruch in Tateinheit mit Unterschlagung sowie das Sichverschaffen von Betäubungsmitteln vorgeworfen. Außerdem soll sie gegen das Waffengesetz verstoßen haben. Der Prozess beginnt am Donnerstag vor dem Amtsgericht Wandsbek. (mp)