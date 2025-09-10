Auf den ersten Blick wirken Peter und Olga O. nicht wie Drogendealer. In Hemd und Bluse sitzen sie im Saal 309 des Hamburger Landgerichts, fast so, als seien sie die netten Nachbarn von nebenan. Doch die 32- und 29-Jährigen sollen fast zwei Jahre lang ein florierendes Kokain-Geschäft in Hamburg und Neuwiedenthal betrieben und damit über 280.000 Euro verdient haben. Nun stehen sie vor Gericht.





