mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Peter O. hält sich eine rote Mappe vor das Gesicht. Seine Ehefrau Olga O. hält sich eine schwarze Laptop-Tasche vor ihr Gesicht.

Den Angeklagten Peter O. (l.) und Olga O. (zweite v. l.) wird vorgeworfen, rund 3,6 Kilogramm Kokain in Neuwiedenthal und im Hamburger Stadtgebiet verkauft zu haben. Foto: Emilia Skibbe

  • Neustadt

paidPeter und Olga witterten das große Koks-Geschäft – jetzt hat das Ehepaar ein Problem

Auf den ersten Blick wirken Peter und Olga O. nicht wie Drogendealer. In Hemd und Bluse sitzen sie im Saal 309 des Hamburger Landgerichts, fast so, als seien sie die netten Nachbarn von nebenan. Doch die 32- und 29-Jährigen sollen fast zwei Jahre lang ein florierendes Kokain-Geschäft in Hamburg und Neuwiedenthal betrieben und damit über 280.000 Euro verdient haben. Nun stehen sie vor Gericht.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test