Ausgerechnet im Besucherzentrum eines Hamburger Bezirksamts soll ein Mann mit einer größeren Menge Drogen unterwegs gewesen sein. Jetzt steht der 36-Jährige vor Gericht.

Weil er mit einer größeren Menge Drogen gehandelt haben soll, muss sich ein 36-Jähriger am Donnerstag vor dem Amtsgericht Hamburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vor.

Der Vorfall liegt bereits vier Jahre zurück: Laut Anklage war der Mann am 12. Dezember 2022 gegen 15 Uhr im Besucherzentrum des Bezirksamts Hamburg-Nord in Eppendorf. Weil ein offener Haftbefehl gegen ihn vorlag, verständigten Mitarbeiter die Polizei. Die kontrollierte den Gesuchten und machte in seiner Bauchtasche eine interessante Entdeckung: Der Mann trug 27 Gramm Amphetamin, etwa 50 Gramm einer MDMA-haltigen Substanz und Tabletten mit sich herum – offenbar, um sie zu verkaufen.

Mann hatte mehr als 1000 Euro Bargeld bei sich

Anzeige

Außerdem fanden die Ermittler laut Staatsanwaltschaft 1245 Euro Bargeld. Nach Überzeugung der Anklage stammt das Geld aus früheren Drogengeschäften. Offenbar hatte der Mann nicht damit gerechnet, in der Behörde aufzufliegen.

Die WochenMOPO 29/2026 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt! • Vor Hamburgs Toren: Stade zwischen Idylle und Gewalt • Lieblingsplätze: Die schönsten Sonnengärten in der City • 16 Seiten Sport: Die Highlights und Flops der WM • Jede Woche mit 40 Seiten Rätsel und Kultur: Kino unter freiem Himmel





Anzeige

Ein ähnlich kurioser Fahndungserfolg spielte sich vergangene Woche in Altona ab. Dort erschien ein 20-jähriger Mann auf der Wache der Bundespolizei, um einen Handydiebstahl zu melden. Der Mann gab an, gegen 7 Uhr im Bahnhof Altona auf einer Sitzbank eingeschlafen zu sein. Währenddessen sei ihm unter anderem sein Smartphone gestohlen worden. Die Beamten nahmen zunächst eine Anzeige wegen Diebstahls auf.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich jedoch heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl des Amtsgerichts Hannover wegen gefährlicher Körperverletzung vorlag. Er soll Ende Juni einen Mann in Hameln mit einer Schusswaffe schwer am Knie verletzt haben. Wegen Fluchtgefahr war Haftbefehl gegen ihn erlassen worden. Nach einer Untersuchung durch einen Amtsarzt kam der Mann in U-Haft. Die Ermittlungen zu dem angezeigten Handydiebstahl führt nun die Bundespolizei Hamburg.