50 Euro, wenn der Junge (15) sich auszieht. 100 Euro, wenn er den Pastor schlägt. 250 Euro, wenn der Geistliche ihm beim Duschen zusehen darf – so soll es nach Darstellung der Staatsanwaltschaft angefangen haben. Dem Pastor Andreas M. (64) wird sexueller Missbrauch von Jugendlichen in mehreren Fällen vorgeworfen. Bei einer Hausdurchsuchung sollen außerdem kinder- und jugendpornografische Dateien sichergestellt worden sein. Jetzt muss der Pastor sich vor Gericht verantworten.

