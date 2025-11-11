Party eskaliert: Männer schlagen mehrere Gäste zusammen – Anklage

Ein Partyabend auf dem Kiez eskalierte vor mehr als zwei Jahren völlig. Am Dienstag beginnt vor dem Amtsgericht Hamburg der Prozess gegen zwei Männer. Ihnen wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Die zwei Angeklagten sollen am 21. Mai 2023 in einem Club auf der Großen Freiheit vier Partygäste körperlich angegriffen haben. Zunächst soll einer der Angeklagten (37) einem der Opfer ein Bierglas gegen die Stirn geworfen haben. Danach verließ er mit einem unbekannten Mann das Lokal.

Vor dem Lokal eskalierte die Gewalt: Dort soll der Angeklagte gemeinsam mit dem Mitangeklagten (ebenfalls 37) brutal auf vier Opfer eingeprügelt haben. Eines von ihnen sollen sie gewürgt und am Boden liegend gegen den Oberkörper getreten haben. Die vier Geschädigten trugen verschiedene und zum Teil schwere Verletzungen davon: Neben einer Kopfverletzung und einer Prellung des Oberkörpers, erlitten die Geschädigten mehrere Prellungen und Abschürfungen im Gesicht. Einem wurde durch die Gewalteinwirkung ein Zahn abgebrochen. (mp)