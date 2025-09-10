Neuzugang im Block-Prozess: Christina Block heuert Ex-Regierungssprecher an

Béla Anda, einst Regierungssprecher unter Kanzler Gerhard Schröder (SPD), unterstützt zukünftig Christina Block im Prozess um die Entführung ihrer jüngsten Kinder. Aufgabe des PR-Profis: Die Klientin medial in ein vorteilhaftes Licht rücken, in einem Verfahren, das Aufmerksamkeit erregt, wie kaum ein Prozess zuvor.

„Ich begleite Christina Block im laufenden Verfahren in Hamburg kommunikativ im Bereich Litigation-PR. Denn eine Mutter hat das Recht, ihre Kinder zu sehen“, schreibt der prominente PR-Profi (ab 2020 hatte er einen Podcast mit dem Kanzler a.D.) im Netzwerk LinkedIn. Litigation-PR, das ist laut Wikipedia „Öffentlichkeitsarbeit im Rechtsstreit“ – für Angeklagte außerhalb der Block-Liga zumeist ein unerreichbarer Luxus.

Er sei „zutiefst bewegt von der Tatsache, dass Frau Block über Jahre vom Kontakt zu ihren Kindern abgeschnitten war und ist“, erklärt der Ex-Regierungssprecher, der sich gerade noch über Annalena Baerbocks New York-Videos lustig gemacht hat („alles ist so fröhlich und hallo, und da sieht man auch den Bauch rausgucken“).

Béla Anda, Ex-Regierungssprecher und PR-Profi picture alliance / Metodi Popow Béla Anda, Ex-Regierungssprecher und PR-Profi

Kurios: Nur wenige Minuten vor dem LinkedIn-Posting hatte Anda auf MOPO-Anfrage noch jeden Kommentar zur Causa Block verweigert. Nun prangert er auf LinkedIn die „Vorverurteilung“ seiner neuen Klientin schon vor Prozessbeginn an, verursacht durch die „offenkundig gezielten Weitergabe interner Akten und Aktenteile an bestimmte Medien schon vor Prozessbeginn.“

Dann erklärt er seine Aufgabe: „Litigation-PR heißt nicht, Berichterstattung zu verzerren. Es bedeutet, dass nicht nur einseitige Leaks und fremde Deutungen das Bild bestimmen – sondern dass auch die Sicht der Betroffenen gehört wird.“

Das könnte Sie auch interessieren: Christina Blocks Anwalt und seine schillernden Auftritte

Die Angeklagte Christina Block hatte ihre Sicht in einer mehrstündigen Einlassung dargelegt, wonach sie nichts mit der Entführung ihrer beiden jüngsten Kinder zu tun hatte. Nachfragen von Gericht und Staatsanwaltschaft brachten sie teilweise in Bedrängnis, besonders wenn es darum ging, dass die späteren Entführer monatelang unter falschen Namen und ohne zu zahlen im Hotel Elysée der Block-Gruppe gewohnt hatten.