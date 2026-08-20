Streit vor EKZ eskaliert: Mann muss nach neun Messerstichen ins Krankenhaus, der Tatverdächtige steht ab Donnerstag vor dem Schwurgericht.

Vor der Einkaufspassage „Stellinger Höfe“ an der Kieler Straße kam es zu dem Messerangriff. Lenthe-Medien

Im Februar eskalierte ein Streit vor einem Einkaufszentrum in der Kieler Straße in Stellingen. Ein Mann soll auf einen anderen Mann mindestens neunmal mit einem Klappmesser eingestochen haben und danach geflüchtet sein. Der tatverdächtige K. (44) muss sich ab Donnerstag vor Gericht verantworten. Ihm werden versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Dem Geschädigten gelang es damals, einigen Stichen auszuweichen, dennoch erlitt er Stichverletzungen im Oberbauch im Bereich der Leber. Er wurde im Krankenhaus notfallmedizinisch versorgt.

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Gewaltsamer Streit um Sporttasche

Bei dem Streit zwischen den beiden Männern soll es um den Inhalt einer Sporttasche gegangen sein, die übergeben werden sollte. Als der Streit aus dem Ruder geriet, soll der Geschädigte dem Angeklagten einen Schlag versetzt und sich von ihm entfernt haben, woraufhin der Angeklagte ein Klappmesser gezückt habe, den Geschädigten festgehalten und neunmal in Richtung Thorax und Kopf gestochen habe.

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Der Angeklagte soll schnell abgehauen sein, nachdem Passanten ihn gewarnt hatten, dass die Polizei im Anmarsch ist. (js)