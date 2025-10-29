Prozess: Namen des Ex zwangsweise auf den Bauch tätowiert

Eine Straftat, die unter die Haut geht: Ein Mann muss sich vor Gericht verantworten, nachdem er einer Frau ein ungewolltes Andenken an ihren Ex-Partner verpasst haben soll.

Am Mittwoch wird vor dem Amtsgericht Hamburg ein Fall verhandelt, bei dem es um eine offensichtlich unerwünschte Tätowierung geht – und die gilt juristisch als Körperverletzung.

Vorwurf der Körperverletzung

Der 35-jährige Angeklagte soll einer Frau im August 2023 gegen ihren Willen ein Tattoo auf den Bauch gestochen haben. Bei dem Motiv handelte es sich um den Rufnamen ihres Ex-Partners. Zwei Jahre später muss sich der Angeklagte jetzt wegen des Vorwurfs der Körperverletzung vor Gericht verantworten.

Ursprünglich sollte der Fall bereits im Mai dieses Jahres verhandelt werden. Fünf Monate später beginnt der Prozess nun am Mittwoch um 9.30 Uhr. (mp)