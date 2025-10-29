Block-Prozess: Heute könnte aus geheimen Tagebuch vorgelesen werden

Es ist ein Prozess, wie ihn Hamburg noch nie gesehen hat: Am Mittwoch muss sich die Steakhouse-Erbin Christina Block nach zweiwöchiger Pause wieder vor Gericht verantworten. Sie soll laut Anklage die Entführung ihrer beiden jüngsten Kinder in der Silvesternacht 2023/2024 beauftragt haben – die 52-Jährige bestreitet die Vorwürfe. Am 19. Prozesstag wird Block zunächst ihre Erklärung weiterverlesen. Ein prominenter Zeuge, der heute aussagen sollte, wurde wieder abgeladen.