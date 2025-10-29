Block-Prozess: Heute könnte aus geheimen Tagebuch vorgelesen werden
Es ist ein Prozess, wie ihn Hamburg noch nie gesehen hat: Am Mittwoch muss sich die Steakhouse-Erbin Christina Block nach zweiwöchiger Pause wieder vor Gericht verantworten. Sie soll laut Anklage die Entführung ihrer beiden jüngsten Kinder in der Silvesternacht 2023/2024 beauftragt haben – die 52-Jährige bestreitet die Vorwürfe. Am 19. Prozesstag wird Block zunächst ihre Erklärung weiterverlesen. Ein prominenter Zeuge, der heute aussagen sollte, wurde wieder abgeladen.
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.