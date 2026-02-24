Sie wollte keinen Sex, da erwürgte er sie beinahe – Gericht spricht Urteil

Ein 43-Jähriger soll seine Ehefrau nach einem eskalierten Streit um Geschlechtsverkehr fast zu Tode gewürgt haben. Seit Anfang Januar musste er sich unter anderem wegen versuchten Mordes vor dem Hamburger Landgericht verantworten.

Im Fall des brutalen Angriffs auf eine 41-Jährige im vergangenen September wurde der Angeklagte am Dienstag vor dem Landgericht Hamburg freigesprochen – weil er aufgrund einer psychischen Erkrankung nicht schuldfähig ist.

Angeklagter für schuldunfähig erklärt

„Außerdem wurde eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet“, sagte eine Gerichtssprecherin.

Der Mann stand seit Ende Januar wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes aus niedrigen Beweggründen in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor Gericht. Laut Staatsanwaltschaft hatte er am 1. September 2025 seine damals von ihm getrennt lebende Ehefrau aus Eifersucht heraus brutal angegriffen.

Anklage nach Angriff auf Ehefrau

Nach einem gemeinsamen Ausflug mit der Familie hatte der Mann mit Zustimmung seiner Frau in der Familienwohnung an der Rodigallee (Marienthal) übernachtet. In der Nacht forderte er sie zum Sex auf, was die 41-Jährige zunächst ablehnte. Schließlich erklärte sie, dass sie dem Geschlechtsverkehr zustimme, sich aber nicht aktiv beteiligen wolle.

Daraufhin rastete der 43-Jährige so sehr aus, dass er sich auf ihren Oberkörper kniete und ihr mit beiden Händen die Luft abdrückte. Die Frau war kurz vor einer Ohnmacht, konnte den Mann aber von sich stoßen und um Hilfe rufen. Ihr 17-jähriger Sohn eilte sofort ins Zimmer und stieß seinen Vater beiseite. Der Mann verließ daraufhin die Wohnung.

Die 41-Jährige erlitt mehrere Würgemale, Einblutungen im Gesicht und ein Lungenödem (Flüssigkeitsansammlung). Sie befand sich nach dem Angriff in akuter Lebensgefahr. (mp)