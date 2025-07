Ein Spaziergang im Harburger Stadtpark wird für eine Frau zum Albtraum: Am späten Abend des 9. September 2024, gegen 23 Uhr, wird sie von einem unbekannten Mann angesprochen. Der Mann, Robel M., äußert einen beängstigenden Wunsch: Er wolle „Romantik“ und „Spaß“, sagt er unverblümt. Als die Frau ablehnt, reagiert er nicht nur hartnäckig, sondern wird schließlich übergriffig und gewalttätig. Am Mittwoch musste sich Robel M. vor dem Landgericht Hamburg wegen sexueller Nötigung in Tateinheit mit Körperverletzung verantworten.