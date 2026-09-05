Nach tödlichem Crash in Hamburg: „Mir tut diese Familie so Leid“

Ein Autofahrer soll beim Abbiegen einen Motorradfahrer erfasst haben. Jetzt sitzt er vor Gericht und ringt mit den Tränen.

Der Regen prasselt an die Fensterscheibe, als am Freitag der Prozess in Raum 141 des Amtsgerichts Wandsbek beginnt. Tomas F. (24, Name geändert) sitzt ruhig und aufmerksam mit gefalteten Händen im Schoß zwischen seiner Dolmetscherin und seinem Anwalt, als die Richterin die Anklageschrift verliest. Er soll dafür verantwortlich sein, dass ein Motorradfahrer starb.

Der Litauer lebt seit seinem 16. Lebensjahr in Deutschland und ist wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Am 13. Juni 2025 soll der Pflegedienstmitarbeiter auf der Stein-Hardenberg-Straße (Tonndorf) aus einer Parklücke heraus versucht haben, einen U-Turn zu machen. Dabei übersah er einen 43‑jährigen Motorradfahrer und erfasste ihn. Nach Reanimationsversuchen starb der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle.

Nach Kollision mit Auto: Motorradfahrer stirbt noch am Unfallort

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Als Videos von einer Überwachungskamera gezeigt werden und der Zusammenstoß zu hören ist, muss der Angeklagte schwer schlucken. Er ringt mit den Tränen. Eine Anwohnerin, die nach dem Crash direkt zur Unfallstelle lief, ist als Zeugin geladen. Sie sagt der Richterin, dass der Angeklagte unter Schock stand und permanent nach dem gesundheitlichen Zustand des Motorradfahrers gefragt habe. Eine Polizistin, die als Zeugin geladen ist, sagt aus, Tomas F. sei in Tränen ausgebrochen und in sich zusammengesackt, als er erfahren habe, dass der Motorradfahrer verstorben sei.

Die Unfallstelle auf der Stein-Hardenberg-Straße in Tonndorf Marius Röer

Eine weitere Polizeibeamtin sagt aus. Sie musste die Familie des Opfers über dessen Tod unterrichten. Bei ihren Schilderungen bricht sie in Tränen aus. „Das war der emotional schlimmste Einsatz, den ich bisher hatte“, sagt die Polizeibeamtin unter starkem Schluchzen. Der verstorbene Motorradfahrer hinterließ eine Frau und vier Kinder. Hinterbliebene des Unfallopfers sind nicht im Gericht anwesend.

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Auf der viel befahrenen und vierspurigen Stein-Hardenberg-Straße gilt eine Tempobeschränkung von 50 km/h. Bevor der Motorradfahrer eine Vollbremsung machte und über die Motorhaube des Pkw geschleudert wurde, soll er laut einem Sachverständigen mit einer Geschwindigkeit von 85 bis 98 km/h unterwegs gewesen sein.

Motorradfahrer war sehr schnell unterwegs

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Tomas F. sitzt während der Verhandlung ruhig neben seinem Anwalt und schaut entweder betreten zu Boden oder hört konzentriert den Zeugen zu. Als er sich vor der Urteilsverkündung abschließend äußert, sagt er leise und mit brechender Stimme: „Mir tut diese Familie so leid und dass es zu dem Unfall gekommen ist. Die Kinder haben ihren Vater verloren.“

Laut einem psychologischen Gutachten leidet der Angeklagte seit dem Unfall an einer posttraumatischen Belastungsstörung und habe eine „starke Wesensveränderung“ durchlebt. „Wenn ich nach links abbiegen musste, dann habe ich immer den Aufprall gehört“, sagt der Angeklagte über die erste Zeit nach dem Unfall.

Der 24‑Jährige wird zu einer Geldstrafe in Höhe von 4200 Euro verurteilt, die er in Form von 60 Tagessätzen à 70 Euro abbezahlen muss. Er habe seine Sorgfaltspflicht verletzt. Zugleich berücksichtigte die Richterin, dass auch die überhöhte Geschwindigkeit des Motorradfahrers zum Unfallgeschehen beigetragen habe. „Solche Fälle sind immer tragisch für alle Beteiligten“, sagt die Richterin.