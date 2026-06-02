Nach Streit in einer Bar: Mann feuert zweimal – doch dann versagt die Technik

Schüsse vor einer Bar in Lohbrügge: Einem Mann wird unter anderem gemeinschaftlicher versuchter Totschlag vorgeworfen. Er soll die Waffe geladen haben, mit der ein Komplize bei einem Streit Schüsse auf zwei Männer abgefeuert hat. Nun muss er sich vor Gericht verantworten.

Der Angeklagte (24) soll sich am späten Abend des 30. Juli 2025 gemeinsam mit einem Komplizen und weiteren Personen im Bereich einer Bar an der Alten Holstenstraße aufgehalten haben. Dabei soll er ohne waffenrechtliche Erlaubnis 38 Patronen des Kalibers 7,65 Millimeter Browning bei sich geführt haben.

Zwei Schüsse vor Bar an der Holstenstraße

Laut Anklage soll der Komplize mindestens zweimal auf zwei Männer geschossen haben. Dabei soll er auch eine tödliche Verletzung der beiden Opfer gebilligt haben. Die Waffe, die der Komplize laut Anklage benutzt hat, soll der 24-Jährige kurz zuvor mit Munition geladen haben.

Mehr Schüsse konnte der Komplize laut Anklage nicht abfeuern, weil die Waffe einen technischen Defekt gehabt haben soll. Verletzt wurde mutmaßlich niemand. Zuvor soll es eine Auseinandersetzung mit den beiden Opfern gegeben haben.

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Dem 24-Jährigen werden außer dem gemeinschaftlichen versuchten Totschlag auch das unerlaubte Führen einer halbautomatischen Kurzwaffe sowie der Handel mit Drogen in nicht geringer Menge vorgeworfen. Er steht auch im Verdacht, im Dezember 2025 am U-Bahnhof Schlump rund 55 Gramm Marihuana, knapp 40 Gramm Kokain und 50 Gramm Heroin zum Verkauf bei sich gehabt zu haben. (tst)