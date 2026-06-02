Vor dem Landgericht sitzt ein mutmaßlicher Reichsbürger. Er trägt ein blaues Hemd, hat die grauen Haare in einem Zopf zusammengebunden und wirkt unauffällig. Mit lauter Stimme antwortet er auf die Fragen zu seiner Person. Ja, er heißt Kay Z. Ja, er ist 1951 geboren. Als er gefragt wird, ob er etwas zu dem Tatvorwurf des versuchten Mordes an Polizeibeamten sagen möchte, öffnet er erneut den Mund. Doch seine Verteidigerin bringt ihn zum Schweigen. Der Mann soll ein Reichsbürger sein, er ist wegen versuchten Mordes angeklagt.





