Kay Z. ist des versuchten Mordes angeklagt. Doch vor Gericht behauptet er, er wollte sich selbst erschießen.

Am 12. Dezember 2025 stehen drei Polizisten und eine Gerichtsvollzieherin vor der Gartenpforte von Kay Z. Sie sind gekommen, um den 74-Jährigen und seine Frau per Zwangsräumung aus dem Haus an der Jevenstedter Straße (Lurup) zu bewegen.

Die Ehefrau steht in der Nähe der Pforte. Kai Z. läuft zwischen seinem Auto und dem Haus hin und her. Er weigert sich, das Grundstück aufzugeben. Eher würde er sterben. Und so zieht er eine Waffe.

Bei seinem Gerichtsprozess knapp ein halbes Jahr später geht es um nordische Götter, Jeffrey Epstein, Ostpreußen und letztlich einen Mann, der sich in den Tiefen des Internets in Verschwörungstheorien verrannt hat.

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Bei Zwangsräumung zieht der mutmaßliche Reichsbürger eine Waffe

Der Termin am Dienstag ist der zweite Verhandlungstag für Kay Z. Vor einer Woche hat sein Prozess begonnen. Der 74-Jährige ist des versuchten Mordes angeklagt. Er soll bei einer Zwangsräumung aus seinem Haus in Lurup mit einer geladenen Waffe auf drei Polizeibeamte gezielt haben. Abgedrückt hat er nicht, zuvor wurde ihm die Waffe aus der Hand geschossen.

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Mehrere Tage lag Kay Z. im Krankenhaus. Die Schüsse der Polizisten hatten ihn am Hals, Bauch und Unterarm getroffen. Noch heute sei er von Schwindel und Konzentrationsproblemen beeinträchtigt, sagt seine Verteidigerin.





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Auch vor Gericht fällt es ihm schwer, sich auf die Fragen der Richterin zu fokussieren. Immer wieder stockt er, schaut nach oben oder überlegt.

Angeklagter redet bei Gericht über nordischen Gott Odin

Ob er einen Zukunftsplan habe, will sie wissen. „Am liebsten würde ich nach Norwegen an die Fjorde“, antwortet Kay Z. Seit seiner Schulzeit glaubt der Angeklagte an Odin und die nordischen Götter. Als Handwerker habe er viel im Sinne dieses Glaubens für seinen Garten und sein Haus gebaut. „Ich habe jeden Baum gepflanzt, die Eichen, meine Schwarzwaldkiefer, meine Donaueiche. Gemüse angebaut. Da wollte ich nicht gehen“, erzählt er und bezieht sich auf die Zwangsräumung, die ihn in diesen Saal gebracht hat.

Stattdessen habe er kurzerhand beschlossen, sich zu erschießen. Er habe nie vorgehabt, den Polizisten etwas anzutun. Aus seinem Büro holte er die geladene Waffe und richtete sich draußen zur Sonne, so schildert er es. Das sei Teil seines Glaubens. Dann habe er gesagt: „Valhalla, Odin, ich komme.“ Doch bevor er sich das Leben hätte nehmen können, schossen die Polizisten auf ihn.

Die Staatsanwaltschaft hält diese Darstellung allerdings für unzutreffend. Nach ihrer Auffassung richtete Kay Z. die geladene Waffe gezielt auf die eingesetzten Beamten. Deshalb ist er wegen versuchten Mordes angeklagt.

Strittige Frage vor Gericht: Auf wen war die Waffe gerichtet?

Die Gerichtsvollzieherin ist am Dienstag als Zeugin geladen. Sie sagt, Kay Z. habe direkt auf die Polizisten gezielt. Da schüttelt der Angeklagte leicht den Kopf. An das, was er an dem Tag gesagt habe, kann sie sich nicht genau erinnern. Doch es sei das Gerede gewesen, das sie von Reichsbürgern kenne.

Polizisten unterstützten eine Gerichtsvollzieherin. Der Einsatz an der Jevenstedter Straße eskalierte. News5/Sebastian Peters

Bereits bei einem Termin mit dem Angeklagten mehrere Monate zuvor, habe er gesagt: „Wir werden alle abgehört.“

Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht als legitimen und souveränen Staat an.

Kay Z. bestreitet seine Verbindung zur Reichsbürger-Ideologie nicht. Auf die direkte Frage der Richterin, ob er an den deutschen Staat glaube, sagt er: „Das ist wohl so.“ Dann holt er aus. Um 1990 habe er angefangen, sich mit der Geschichte Ostpreußens zu beschäftigen. „Ich hatte da entsprechende Unterlagen gefunden und recherchiert. Um den Wahrheitsgehalt für mich zu prüfen“, sagt er über seine Internetrecherche.





Dann geht es um Corona, Jeffrey Epstein, europäische Königshäuser und den SPD-Politiker Carlo Schmid. Dessen Zitate zur Gründung des deutschen Staates werden häufig von Reichsbürgern aus dem Zusammenhang gerissen, um ihre Ideologie zu untermauern, dass Deutschland kein souveräner Staat sei.

Die Ideologie der Reichsbürger beschäftigt die Sicherheitsbehörden seit Jahren. Nach Angaben des Hamburger Verfassungsschutzes stieg die Zahl der bekannten Reichsbürger von 175 im Jahr 2020 auf rund 350 im Jahr 2025. Für den Prozess gegen Kay Z. sind sechs weitere Verhandlungstermine geplant.