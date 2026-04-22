

Michael B. (59, Name geändert) wirkt angespannt, als er den Saal des Amtsgerichts betritt. Er habe niemanden betrügen wollen, wird er zu seiner Verteidigung sagen, sondern lediglich „schwierige finanzielle Phasen“ überbrücken. Dem Geschäftsführer einer Motorrad-Werkstatt in Eppendorf wird jedoch vorgeworfen, die Maschinen einiger Kunden unterschlagen und damit einen Schaden von mehr als 120.000 Euro verursacht zu haben. Am Ende fiel das Urteil des Richters deutlich aus.

