Mordanschläge auf jüdische Ziele geplant? Eine Spur führt zur Blauen Moschee

Zentralrats-Chef Josef Schuster und Ex-Politiker Volker Beck sollen ausgespäht worden sein. Am Freitag beginnt in Hamburg der Staatsschutzprozess gegen zwei Männer mit mutmaßlichen Kontakten nach Teheran.

Hier soll der mutmaßliche Terrorist ein- und ausgegangen sein: die Blaue Moschee, die 2024 vom Bundesinnenministerium geschlossen wurde. Olaf Wunder

Zwei Männer, ein mutmaßlicher Auftrag aus Teheran und der Verdacht, dass in Deutschland jüdische Ziele für Anschläge ausgespäht wurden: Am kommenden Freitag beginnt vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg ein Staatsschutzprozess, der weit über Norddeutschland hinaus Beachtung finden dürfte. Im Zentrum steht der Vorwurf, dass Ali S. Informationen über zwei prominente Vertreter jüdischen Lebens in Deutschland beschaffen sollte – zur Vorbereitung möglicher Mord- und Brandanschläge.

Auf der Anklagebank sitzen der dänische Staatsangehörige Ali S. und der afghanische Staatsangehörige Tawab M.. Ali S. soll für den Geheimdienst der iranischen Revolutionsgarden gearbeitet und enge Kontakte zu deren Spezialeinheit, den Quds-Kräften, unterhalten haben. Anfang 2025 soll S. den Auftrag erhalten haben, Informationen über Josef Schuster, den Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, und Volker Beck, Ex-Grünen-Politiker und Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, zu beschaffen.

Angeklagter Ali S. soll im Islamischen Zentrum Hamburg, der Blauen Moschee, ein- und ausgegangen sein

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Eine Spur führt nach Hamburg. Nach Medienberichten soll Ali S. vor dessen Verbot mehrfach im Islamischen Zentrum Hamburg verkehrt haben, der Blauen Moschee an der Außenalster. Das Zentrum wurde im Juli 2024 vom Bundesinnenministerium geschlossen. Das Zentrum wurde im Juli 2024 vom Bundesinnenministerium geschlossen. Die Behörde warf dem Zentrum vor, eine extremistische Organisation des Islamismus zu sein und verfassungsfeindliche Ziele zu verfolgen.

Wurden von den mutmaßlichen Terroristen offenbar ausgespäht: der frühere Grünen-Politiker Volker Beck und Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden. Jörg Carstensen/dpa

Verfassungsschützer hatten Ali S. schon Monate vor seiner Festnahme im Blick. Die erste konkrete Spur soll aus abgefangenen Internet-Chats zwischen ihm und einem bekannten Führungsoffizier der Quds-Kräfte gekommen sein. Der dänische Inlandsgeheimdienst PET soll die Kommunikation ausgewertet und deutsche Sicherheitsbehörden informiert haben. Von da an arbeiteten beide Dienste eng zusammen.

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Im Juni 2025 führte die Spur nach Berlin. Ali S. soll vom 4. bis 6. Juni mit seiner Familie in die Hauptstadt gereist sein. Was wie ein touristischer Kurztrip aussah, soll eine gezielte Spionageaktion gewesen sein. Der deutsche Verfassungsschutz überwachte den Aufenthalt demnach rund um die Uhr.Iranische Agenten sollen Ali S. im Juni 2025 mit falschen Papieren ausgestattet haben.

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Ali S. soll dabei mehrere mögliche Ziele gefilmt und fotografiert haben – darunter die Deutsch-Israelische Gesellschaft, das Büro des Präsidenten des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, ein israelisches Restaurant in Schöneberg und einen koscheren Supermarkt nahe dem Ku’damm. Offiziell bestätigt sind diese konkreten Orte bislang nicht.

Auch danach soll Ali S. weiter unterwegs gewesen sein. Nach Medienberichten flog er am 11. Juni von Hamburg nach Istanbul. Bei einer Kontrolle durch die Bundespolizei soll er angegeben haben, Verwandte in der Türkei besuchen zu wollen. Tatsächlich soll er weiter bis zur iranischen Grenze gereist sein. Dort sollen ihn iranische Agenten mit Tarnpapieren ausgestattet haben. Der türkische Geheimdienst MIT und der israelische Mossad sollen die Reise überwacht haben. Auch diese Details sind bislang nicht offiziell bestätigt.

Nach seiner Rückkehr nach Aarhus am 23. Juni soll Ali S. seiner Familie von der Iran-Reise erzählt haben – nicht ahnend, dass sein Haus inzwischen überwacht wurde. Dabei soll sich nach Medienberichten der Verdacht erhärtet haben, dass er seinem iranischen Führungsoffizier in Teheran Fotos, Videos und Lageinformationen übergeben hatte: Details zu Hintereingängen, Sicherheitsvorkehrungen und möglichen Angriffsszenarien mit Brandbomben und Sprengsätzen. Zwei Tage später, am 24. Juni, erließ Generalbundesanwalt Jens Rommel demnach einen Haftbefehl.

Spätestens im Mai 2025 soll Ali S. Kontakt zu Tawab M., dem zweiten Angeklagten, aufgenommen haben. M. soll bereits seit längerer Zeit in Dänemark mit Waffen, Zubehör und Technik für Sprengvorrichtungen befasst gewesen sein. Ende Mai soll Tawab M. in Aarhus zugesagt haben, eine Waffe zu beschaffen und einen unbekannten Dritten zu einem Mordanschlag auf Beck zu veranlassen.

Dänischer Geheimdienst PET nahm Ali S. und Tawab M. im November in Aarhus fest

Beide Männer wurden in Aarhus festgenommen. Die Festnahmen erfolgten im Wege der Rechtshilfe durch den dänischen Inlandsgeheimdienst PET auf Grundlage deutscher Haftbefehle: Ali S. am 26. Juni 2025, Tawab M. am 5. November 2025. Nach ihrer Überstellung nach Deutschland kamen beide in Untersuchungshaft.

Dass der Prozess trotzdem in Hamburg stattfindet, erklärt Florian Vogelsang, Sprecher des Hanseatischen Oberlandesgerichts, mit einer staatsvertraglichen Regelung auf Länderebene. Bei einer Festnahme im Ausland gilt demnach als „zuständigkeitsbegründender Ergreifungsort“ der Ort, an den die Angeklagten nach Deutschland überstellt wurden – in diesem Fall Hamburg.

Der Prozess, für den bis zum 16. Oktober 19 Verhandlungstage angesetzt sind, beginnt am Freitag, dem 26. Juni, um 9.30 Uhr in Saal 237 des Strafjustizgebäudes. Für die Bundesanwaltschaft tritt Bundesanwalt Stephan Morweiser als Sitzungsvertreter auf.