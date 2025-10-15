mopo plus logo
Auf der Anklagebank: Chrstina Block. Neben ihr sitzt ihr Anwalt Ingo Bott. Foto: dpa-POOL | Marcus Brandt

„Muss dann um sein Leben fürchten“: Block-Prozess wegen brisanter Frage unterbrochen

Nach Hafenchef Jens Meier soll am Mittwoch der Mann aussagen, der mutmaßlich den Kontakt zur israelischen Sicherheitsfirma von David Barkay herstellte. Cyber Cupula entführte laut Anklage im Auftrag von Christina Block zwei ihrer Kinder aus Dänemark. Block ist die Hauptangeklagte in dem Mammutprozess, bei dem 53 Verhandlungstage angesetzt wird. Was an Tag 18 passiert, lesen Sie in unserem Liveticker:

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

 
