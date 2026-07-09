Ein Jahr, nachdem Jonathan G. im Block-Prozess plötzlich erwähnt wurde, sagte das isrealisch-schwedische Model jetzt als Zeuge vor dem Gericht in Hamburg aus. Dafür wurde sein Haftbefehl kurzzeitig ausgesetzt.

Er ist eine der schillerndsten Figuren im Block-Prozess: Jonathan G., schwedisch-israelisches Model, vor einem Jahr erstmals erwähnt als „blonder Riese“. Auch er soll Teil des Entführungskommandos in der Silvesternacht 2023/2024 gewesen sein. Jetzt trat er vor Gericht als Zeuge auf. Dort erzählte er nicht nur abenteuerliche Fluchtgeschichten, sondern belastete auch Christina Block.

In Jeans, Sakko und mit schwarzem Notizbuch betritt Jonathan G. (35) am Mittwochmorgen Saal 237 am Landgericht Hamburg. Begleitet wird er von seinem Anwalt Christian Hermanussen und seinem Vater.

Block-Prozess: Zeuge Jonathan G. schildert Treffen mit Christina Block

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Mit tiefer Stimme schildert er auf Englisch seine Version der Ereignisse: Zehn bis zwölf Tage vor der Entführung sei er in Israel über einen Bekannten an die Gruppe um David Barkay vermittelt worden. Er habe sich geehrt gefühlt, an einer Mossad-Operation teilzunehmen. In Hamburg habe Barkay ihm erzählt, es gehe um „die reiche Familie Block“. Die Kinder seien beim Vater in Dänemark in Gefahr. G., der elf Jahre in Hamburg gelebt hatte, sollte dolmetschen.

Wie die anderen israelischen Zeugen berichtet auch G. von einem Treffen im Grand Elysée wenige Tage vor der Entführung, bei dem Christina Block dabei gewesen sein soll. „Sie schien sehr traurig und sie hat auch geweint. Es gab keinen Zweifel, dass diese Frau wirklich leidet. Wir im Raum waren wirklich berührt.“ Blocks Anwalt Ingo Bott bestreitet, dass es dieses Treffen gab, und versucht, mit Detailfragen wie „War die Tür auf oder zu?“ Widersprüche in den Aussagen der Israelis herauszuarbeiten.

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So erlebte Zeuge Jonathan G. die Silvesternacht 2023/2024

Dann schildert G. bizarre Szenen: In der Silvesternacht sei er von einem Polizeihund verfolgt worden, den er von den Kindern weglocken wollte. Dieser habe ihn wahrscheinlich beim Rennen gebissen. Gemeinsam seien sie einen Hang heruntergerollt. „Dann waren wir beide erschöpft. Der Hund hat aus einer Pfütze getrunken und ich habe auch aus der Pfütze getrunken.“ Dann hätte er den Hund gestreichelt, dieser sei dann gegangen. „Das hat mich sehr verwirrt.“

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Zur Entführung selbst bleibt G. knapp. Es sei alles sehr schnell gegangen, er habe nur beobachtet. Mehrfach widerspricht er dem Mitangeklagten Tal S. (37), wonach G. den Kindsvater Stephan Hensel verprügelt habe.

„Wenn Sie erzählen, dass Ihnen gesagt wurde, eine Gruppe von Polizeibeamten sei mit der Rückholung der Kinder bereits gescheitert – ist es Ihnen nicht komisch vorgekommen, warum man ausgerechnet Sie bittet, als Fitnesstrainer und Model?“, fragt die Vorsitzende Richterin ihn dann. Er habe gedacht, dass sie ihn wegen seiner sozialen Fähigkeiten genommen hätten, weil er mit Kindern arbeite, erklärt G. „Von denen gibt es ja aber ein paar mehr – warum Sie?“, hakt die Richterin nach. „Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich dem Mossad Fragen stellen konnte“, antwortet er.

Zeuge wirkt angeschlagen im Gericht und berichtet von Alkoholmissbrauch

Zum Schluss berichtet der Zeuge von den Folgen des Verfahrens: „Ich kann nicht arbeiten, weil diese ganzen Artikel rausgekommen sind. Ich kann nicht auf die Straße gehen, weil die Leute wissen, dass ich in Israel eine öffentliche Figur bin.“ Der 35-Jährige war in Schweden und Israel in TV-Shows aufgetreten und auch bei „Germany’s Next Topmodel“ zu sehen. Er wirkt im Gerichtssaal sehr angeschlagen. „Ich muss Alkohol missbrauchen. Ich bin paranoid und habe Angst.“

Nach seiner Aussage verlässt G. gemeinsam mit seinem Vater den Saal, Tränen in den Augen. Ab Sonntag wird sein für die Zeugenaussage ausgesetzter Haftbefehl wieder aktiv.