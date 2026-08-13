Vor dem Hamburger Landgericht muss sich ein 30-jähriger mutmaßlicher Drogendealer verantworten. Es geht um 2,4 Tonnen Kokain und Millionenumsätze.

Das Kokain wurde laut Anklage in einem Labor gestreckt und anschließend weiterverkauft (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Riesige Mengen Kokain, Millionenbeträge und eine mutmaßlich professionell organisierte Drogenbande: Vor dem Hamburger Landgericht muss sich ab dem 14. August ein 30-Jähriger wegen Drogenhandels im großen Stil verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm bandenmäßiges Handeln mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vor.

Zwischen Januar 2024 und September 2025 soll er gemeinsam mit weiteren Beteiligten Kokain nach Deutschland geschmuggelt und anschließend hier und im europäischen Ausland verkauft haben.

Laut Ermittlungen soll er insgesamt am Vertrieb von rund 2,4 Tonnen Kokain beteiligt gewesen sein. Bei den einzelnen Fällen soll es jeweils um Mengen im hohen zwei- oder dreistelligen Kilogrammbereich gegangen sein.

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Kokain: Angeklagter soll als „Betriebsleiter“ agiert haben

Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft soll die Gruppierung hierarchisch aufgebaut gewesen sein. An der Spitze soll ein weiterer Beschuldigter gestanden haben, der gesondert verfolgt wird. Er soll die wichtigsten Entscheidungen getroffen, Lieferungen organisiert, Preise bestimmt und über die Gelder der Bande verfügt haben.

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Der Angeklagte soll direkt unter ihm angesiedelt gewesen sein „und quasi als Betriebsleiter agiert haben“, wie es in der Anklageschrift steht. Demnach soll er unter anderem den Überblick über den Drogenbestand sowie die Einnahmen und Ausgaben der Gruppe behalten haben. Außerdem soll er anderen Beteiligten Anweisungen gegeben haben.

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Zu der mutmaßlichen Organisation sollen auch Kuriere sowie Personen gehört haben, die Drogen oder Geld versteckten.

Rund 560 Kilo Kokain mit Streckmitteln vermischt

Besonders schwer wiegt ein Fall aus dem Jahr 2024: Dabei sollen der 30-Jährige und seine Mittäter mit 615 Kilogramm Kokain gehandelt haben. Dazu sollen 563 Kilogramm bestellt und ein Teil davon anschließend in einem Labor mit Streckmitteln vermischt worden sein. Allein für das Kokain und die Laborarbeit sollen laut Ermittlern rund 11,8 Millionen Euro gezahlt worden sein – teilweise mit Kryptowährung, teilweise über sogenannte Hawala-Zahlungen – ein informelles Geldtransfersystem, das ohne klassische Banken auskommt.





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Das gestreckte Kokain soll die Gruppe zwischen Februar und März 2024 für rund 17 Millionen Euro weiterverkauft haben. Die einzelnen Lieferungen an Abnehmer sollen meist im Bereich von mehreren Kilogramm gelegen haben.

Bei rund 85 Kilogramm Kokain soll es zudem zu Rückabwicklungen gekommen sein. Die dafür gezahlten Kaufpreise sollen etwa zwei Millionen Euro betragen haben. Ab Freitag wird dem mutmaßlichen Koksdealer der Prozess gemacht.