Ein 15-jähriger Niederländer schießt auf einen 49-jährigen Tschetschenen, der mit seiner Familie in einem Restaurant am Steindamm sitzt – der verfolgt ihn mit mehreren Männern und schießt zurück. Beide Seiten waren unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Am Donnerstag ist das letzte Urteil gefallen. Deutlich milder als zunächst angenommen – wegen der schrecklichen Erlebnisse des Angeklagten in russischer Kriegsgefangenschaft, von denen er im Laufe des Prozesses berichtete: „Wenn ich Schüsse höre, kommt alles wieder hoch!“















