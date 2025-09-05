mopo plus logo
Mehrere Männer verprügeln den Jugendlichen, der zuvor einen 49-Jährigen niedergeschossen haben soll.

  • Neustadt/St. Georg

paidMildes Urteil im Steindamm-Prozess: „Wenn ich Schüsse höre, kommt alles wieder hoch!“

Ein 15-jähriger Niederländer schießt auf einen 49-jährigen Tschetschenen, der mit seiner Familie in einem Restaurant am Steindamm sitzt – der verfolgt ihn mit mehreren Männern und schießt zurück. Beide Seiten waren unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Am Donnerstag ist das letzte Urteil gefallen. Deutlich milder als zunächst angenommen – wegen der schrecklichen Erlebnisse des Angeklagten in russischer Kriegsgefangenschaft, von denen er im Laufe des Prozesses berichtete: „Wenn ich Schüsse höre, kommt alles wieder hoch!“







