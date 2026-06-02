Messerattacke in Hamburg: Mann nur durch Not-OP gerettet – jetzt beginnt der Prozess

Brutaler Messerangriff in Hamburg: Zwei Angeklagte sollen in der Nacht zum 17. Januar 2026 zwei Menschen bedrängt und verfolgt haben. Ab Dienstag müssen sich A. (27) und Al. (19) vor Gericht verantworten. Die Vorwürfe wiegen schwer: gemeinschaftlicher versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung und Diebstahl mit Waffen.

Nach Darstellung der Anklage sollen die beiden Männer ein Pärchen auf der Jevenstedter Straße in Lurup zunächst verbal bedrängt haben. Anschließend sollen sie die beiden verfolgt haben. Als der Mann seine Begleiterin bat, die Polizei zu rufen, sollen die Angeklagten versucht haben, an ihr Handy zu gelangen.

Opfer wollte Polizei rufen – dann eskalierte die Lage

Dann soll die Situation eskaliert sein: Der 19-jährige Al., der den Angaben zufolge bereits zuvor ein Messer ergriffen hatte, soll auf den Mann eingestochen haben, als dieser schützend eingriff. Der Stich soll den Geschädigten in der rechten Brust getroffen haben. Er soll daraufhin noch versucht haben, wegzulaufen. Daran soll er jedoch von A. gehindert worden sein.

Nachdem A. den Mann zu Boden gebracht haben soll, soll Al. weiter mit dem Messer auf ihn eingestochen haben – unter anderem in die linke Flanke und in die Beine. Dabei soll er außerdem das Mobiltelefon des Opfers an sich genommen haben. Laut Anklage sollte damit verhindert werden, dass der Mann und die Frau die Polizei alarmieren.

Messerattacke: Angeklagte sollen Opfer zurückgelassen haben

Anschließend sollen sich die Angeklagten aus der Straße Böverstland in Lurup entfernt und den schwer verletzten Mann dort zurückgelassen haben. Der Mann erlitt zahlreiche Schnitt- und Stichverletzungen. Sein Leben konnte nur durch eine Notoperation gerettet werden.

Nach dem Ermittlungsergebnis sollen A. und Al. gehandelt haben, um zuvor verübte Sachbeschädigungen und Kennzeichendiebstähle im mutmaßlichen Tatortbereich zu verdecken.

Ob die Öffentlichkeit während des Prozesses durchgehend zugelassen wird, ist offen. Sie kann ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse eines Heranwachsenden geboten ist. (aba)