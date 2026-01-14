In fünf Tagen hat Arman D. (Name geändert) Geburtstag. Doch statt mit Kuchen und Freunden eine Party zu feiern, wird er seinen 30. in Untersuchungshaft verbringen. Vor knapp einem halben Jahr soll Arman D. am Alsteranleger des Jungfernstiegs auf einen anderen Mann losgegangen sein, ihn mit einem Messer schwer verletzt haben. Jetzt ist der noch 29-Jährige wegen versuchten Totschlags angeklagt. Er sagt zu dem Vorwurf am ersten Prozesstag nichts. Doch zum Schluss kommen direkte Worte der Richterin.