Ermittler des LKA sichern Spuren am Zugang zur Station Jungfernstieg.

Ermittler des LKA sichern nach der Messerattacke Spuren am Zugang zur Station Jungfernstieg. Foto: NEWS5 / Fabian Höfig

  • Neustadt

paidMesserattacke am Jungfernstieg: Richterin meint es gut – und warnt den Angeklagten

In fünf Tagen hat Arman D. (Name geändert) Geburtstag. Doch statt mit Kuchen und Freunden eine Party zu feiern, wird er seinen 30. in Untersuchungshaft verbringen. Vor knapp einem halben Jahr soll Arman D. am Alsteranleger des Jungfernstiegs auf einen anderen Mann losgegangen sein, ihn mit einem Messer schwer verletzt haben. Jetzt ist der noch 29-Jährige wegen versuchten Totschlags angeklagt. Er sagt zu dem Vorwurf am ersten Prozesstag nichts. Doch zum Schluss kommen direkte Worte der Richterin.

