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Tödlicher Messerangriff: Der Tatort am Bahnhof Billstedt am Montagabend.

Tödlicher Messerangriff: Der Tatort am Bahnhof Billstedt. Foto: Christoph Leimig

  • Billstedt/Wilstorf

paidMesser-Gangs in Hamburg: Zwei Tote, zwei Prozesse – und eine Verbindung

Im August 2024 wird ein 29-Jähriger am U-Bahnhof Billstedt erstochen. Acht Monate später stirbt ein 15-Jähriger in Wilstorf bei der Flucht vor bewaffneten Angreifern. Zwei Fälle, zwei Gerichtsprozesse – und doch gibt es eine Verbindung: Die Beteiligten kennen sich. Almoayad A. (18) soll sogar bei beiden Taten anwesend gewesen sein. Nun stand er als Zeuge vor Gericht – einen Tag, nachdem er selbst verurteilt wurde.

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