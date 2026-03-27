Im August 2024 wird ein 29-Jähriger am U-Bahnhof Billstedt erstochen. Acht Monate später stirbt ein 15-Jähriger in Wilstorf bei der Flucht vor bewaffneten Angreifern. Zwei Fälle, zwei Gerichtsprozesse – und doch gibt es eine Verbindung: Die Beteiligten kennen sich. Almoayad A. (18) soll sogar bei beiden Taten anwesend gewesen sein. Nun stand er als Zeuge vor Gericht – einen Tag, nachdem er selbst verurteilt wurde.