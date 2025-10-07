Messer-Attacke im Park – 29-Jähriger soll Mann in die Lunge gestochen haben

Am Dienstag beginnt vor dem Hamburger Landgericht der Prozess gegen einen 29-Jährigen, dem versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen wird. Der Mann soll am Abend des 26. April 2025 im August-Bebel-Park (St. Georg) versucht haben, einen Passanten und dessen Freundin zu bestehlen.

Der Vorfall geschah nahe der Drogenberatungsstelle „Drob Inn“. Als das Paar den Diebstahl bemerkte, kam es zu einer Auseinandersetzung. Laut Anklage stieß der Angeklagte den Geschädigten zu Boden und stach anschließend mit einem Klappmesser mindestens zweimal zu – in den Rücken und in die Wade. Dabei soll er tödliche Verletzungen billigend in Kauf genommen haben.

Das Opfer erlitt einen acht Zentimeter tiefen Stich in den Brustkorb, die Lunge wurde verletzt. Zudem traf einer der Stiche eine Arterie in der Wade. Der Mann verlor viel Blut, es bestand akute Lebensgefahr. Nur durch schnelle medizinische Versorgung im Krankenhaus konnte er gerettet werden. (apa)