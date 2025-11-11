Messer-Angriff in IT-Büro: Azubi soll versucht haben, Kollegin zu töten

Ein junger Mann muss sich wegen versuchten Mordes vor Gericht verantworten. Der 26-Jährige soll in einem IT-Büro in Harburg seine Kollegin mit einem Messer attackiert und schwer verletzt haben.

Zu dem brutalen Angriff kam es laut Hamburger Staatsanwaltschaft am 19. Juni dieses Jahres. Gegen 16 Uhr am Nachmittag bat der Mann demnach seine Kollegin um Hilfe und fragte sie, ob sie gemeinsam noch einmal die Arbeitsabläufe durchgehen könnten. Kaum hatte sie zugestimmt, soll er plötzlich ein Messer mit einer etwa zehn Zentimeter langen Klinge gezückt und ihr in den Hals gestochen haben.

Die Frau reagierte blitzschnell, packte das Messer an der Klinge und nahm es ihm ab. Dadurch konnte sie verhindern, dass die Wunde noch tiefer wurde. Im Gerangel stürzten beide zu Boden. Durch die Hilfeschreie der Frau wurden zwei Kollegen auf die Situation aufmerksam. Sie eilten ihr zu Hilfe, zogen den Angreifer von der auf dem Rücken liegenden Frau weg und ermöglichten ihr so die Flucht.

Versuchter Mord in IT-Büro: Azubi vor Gericht

Die Frau erlitt eine Stichverletzung im Bereich des Kehlkopfs und mehrere Schnittwunden. Sie musste im Krankenhaus operiert werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Mitten auf dem Kiez: Plötzlich zieht sie ein Messer und sticht auf ihre Freundin ein

Der Angeklagten muss sich nun wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor dem Hamburger Landgericht verantworten. Das Schwurgericht soll klären, warum der junge Mann plötzlich auf seine Kollegin losging. (jek)