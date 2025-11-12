Nach ihrer Festnahme ging die Zahl der Autodiebstähle im Luxussegment zurück: Lukas E. und Tomas A. (Namen geändert) waren führende Mitglieder einer internationalen Bande. Innerhalb eines Jahres stahlen die Autodiebe zahlreiche Wagen der Marken Land Rover und Porsche im Gesamtwert von mindestens 800.000 Euro. Bei der Urteilsverkündung am Mittwoch zeigte sich auch, wie die Automafia vorgeht.















