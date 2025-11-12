mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Porsche und zwei Autodiebe vor Gericht

Die beiden Männer – links Lukas E., rechts Tomas A. – wurden wegen bandenmäßigen Autodiebstahls zu langen Haftstrafen verurteilt. Foto: IMAGO / Sebastian Geisler/Zoe Clausen

paid800.000 Euro Schaden: Urteil gegen Autodiebe zeigt, wie die Luxuswagen-Mafia arbeitet

Nach ihrer Festnahme ging die Zahl der Autodiebstähle im Luxussegment zurück: Lukas E. und Tomas A. (Namen geändert) waren führende Mitglieder einer internationalen Bande. Innerhalb eines Jahres stahlen die Autodiebe zahlreiche Wagen der Marken Land Rover und Porsche im Gesamtwert von mindestens 800.000 Euro. Bei der Urteilsverkündung am Mittwoch zeigte sich auch, wie die Automafia vorgeht.







Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test