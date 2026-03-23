Um 1.06 Uhr ruft Saif Ibrahim (15†) am 14. April 2025 die Polizei. Vor der Wohnung in Wilstorf lauern sieben bewaffnete Männer, kurz darauf treten sie die Tür ein. Als einer von ihnen drei Minuten später auflegt, liegt der 15-Jährige bereits im Hinterhof des Hochhauses und kämpft vergeblich um sein Leben. Zehn Männer (heute 18 bis 25) wurden danach wegen besonders schweren Raubs mit Todesfolge angeklagt. Bei der Urteilsverkündung wird die Vorgeschichte sichtbar: ein Drama in mehreren Akten, das mit der Entführung und Folter eines Unbeteiligten beginnt und mit Saifs Tod endet.