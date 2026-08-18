Eine Frau soll ihren Ex erstochen haben. Vorher soll sie ihn zum Geschlechtsverkehr genötigt haben. Sie ist wegen Mordes angeklagt.

Ebenezer A. (l.) sprang mit einer schweren Stichverletzung aus dem 1. Stock und starb. Seine Ex-Partnerin wurde verhaftet. hfr/Zoe Clausen

Der Fall hatte Anfang des Jahres für Aufsehen gesorgt. Eine Frau soll im Februar am Wilhelmine-Hundert-Weg (Neuallermöhe) ihren Ex-Partner (35) erst zum Sex genötigt und ihn danach mit einem Küchenmesser angegriffen haben. Der Mann flüchtete durch das Fenster, starb jedoch an seinen Verletzungen im Krankenhaus. Ab Dienstag steht die 42-Jährige vor Gericht.

Joana C. wird Mord in Tateinheit mit Raub mit Todesfolge vorgeworfen. Sie habe heimtückisch und aus Habgier gehandelt.

Laut Anklage soll die Ghanaerin am 19. Februar zunächst Sex von ihrem Ex-Partner Ebenezer A. verlangt haben, im Gegenzug für ihre Unterschrift, die er für sein ausländerrechtliches Verfahren brauchte. Nach dem Geschlechtsverkehr soll sie versucht haben, dem Mann eine „mit Scharfstoffen versetzte Flüssigkeit“ zu verabreichen, die sie für Gift gehalten haben soll.

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Weil das nicht auf gewünschte Weise funktioniert haben soll, habe sie ein Messer mit einer 20 Zentimeter langen Klinge gezückt und zweimal auf den Hals des nackten, wehrlosen Mannes eingestochen.

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Während er sich zu retten versuchte und aus dem Fenster der ersten Etage sprang, soll Joana C. aus seiner zurückgebliebenen Hose seine Wertsachen, unter anderem ein Mobiltelefon, zwei Bankkarten sowie 30 Euro Bargeld, entnommen haben.

Ebenezer A. brach nach wenigen Metern zusammen, Passanten riefen einen Rettungswagen. Jedoch verstarb das schwer verletzte Opfer noch am selben Tag im Krankenhaus an seinen Verletzungen.

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Die Angeklagte und das Opfer sollen eine gemeinsame Tochter haben. Für den Prozess sind mehrere Verhandlungstage angesetzt. (js)