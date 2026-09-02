Im Suff soll er immer wieder zugeschlagen haben. Auch gegen die Polizei setzte er sich zur Wehr. Jetzt muss er vor Gericht.

Die Hamburger Staatsanwaltschaft wirft einem 46-Jährigen unter anderem gefährliche Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung und Bedrohung vor. Zwischen Juni 2022 und Februar 2023 soll er seine damalige Partnerin bei mehreren Anlässen geschlagen haben. Jedes Mal soll er bei den Ausrastern betrunken gewesen sein.

Laut Anklage ging er in einem Fall sogar mit dem Deckel einer Katzentoilette auf die Frau los und schlug damit auf sie ein. Der Vorfall ereignete sich auf dem Balkon der gemeinsamen Wohnung in Altona.

Eine Nachbarin, die die Situation beobachtete, kündigte ihm an, die Polizei zu alarmieren. Daraufhin soll ihr der Angeklagte ebenfalls Schläge angedroht haben. Bei der Attacke erlitt die Frau unter anderem Hämatome und Schwellungen. In einem Fall soll sie eine Prellung im Gesicht davongetragen haben.

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Prozess am Mittwoch vor dem Amtsgericht Altona

Am 1. Februar 2023 rückte die Polizei gegen 21 Uhr zu der Wohnung aus. Dort soll der Angeklagte zunächst eine Beamtin aufs Übelste beleidigt haben.

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Als die Polizisten ihn anschließend in Gewahrsam nehmen und seine Arme mit Handschellen auf dem Rücken fixieren wollten, soll er sich heftig dagegen gewehrt haben. Dem Vorwurf zufolge versuchte er, sich aus dem Griff der Beamten herauszuwinden und sie wegzudrücken. Zudem soll er einem Polizisten gedroht haben, ihn „abzustechen“.

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Nur rund anderthalb Wochen später soll er seiner Freundin gegenüber erneut gewaltätig geworden sein. Laut Anklage soll er ihr am 13. Februar 2023 ins Gesicht geschlagen und ihr dann eine heiße Flüssigkeit über die linke Gesichtshälfte geschüttet haben. Die Frau erlitt daraufhin eine Verbrennung ersten Grades, mehrere Hämatome und eine Prellung im Gesicht.

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Am Mittwoch muss sich der mutmaßliche Täter wegen seiner Prügelattacken dem Amtsgericht Altona verantworten.