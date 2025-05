Mann soll Freundin im Suff geschlagen und ihr in die Brust gebissen haben – Anklage!

Im Suff soll ein Mann seine Lebensgefährtin verprügelt haben. An den Haaren soll er sie in einen Wald gezerrt und ihr in die Brust gebissen haben. Jetzt landet der Fall vor Gericht.

Dem 24-Jährigen wird vorsätzliche Körperverletzung zur Last gelegt. Zu dem Gewaltausbruch soll es am 2. September 2024 gekommen sein. Gegen 4 Uhr morgens soll er seine Lebensgefährtin in deren Wohnung in Neugraben-Fischbek aus dem Bett geschubst und sie mit Faustschlägen gegen Körper und Kopf malträtiert haben. Laut Anklage biss der Betrunkene ihr außerdem in die linke Brust.

Mann nach Angriff auf Lebensgefährtin vor Gericht

Als die Frau sich zur Wehr setzte und schrie, soll er sie an den Haaren und Armen aus der Wohnung und in einen angrenzenden Wald gezerrt haben. Dort bedrohte er sie mit einem Messer und drohte ihr damit, den Hals oder ihren Intimbereich aufzuschneiden.

Der Frau gelang es, zurück in ihre Wohnung zu flüchten. Neben Prellungen und Hämatomen erlitt sie eine Bisswunde und eine Platzwunde an der Stirn. Auch wurden bei dem Angriff beide Trommelfelle verletzt, wodurch ihr Hörvermögen heute gemindert ist.

Am Mittwoch wird dem Mann der Prozess vor dem Amtsgericht Harburg gemacht.